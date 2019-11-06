وفاة غامضة لشرطي سوداني مستقيل بالقاهرة تشعل الاحتجاجات بـ”أم درمان”

الشرطي نزار النعيم قدم استقالته في وقت سابق من جهاز الشرطة، وكان قد صرح، أنه يملك أدلة على عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة

ونقل شهود عيان، أن المحتجين أضرموا النار في إطارات السيارات وأغلقوا شوارع رئيسية في أم درمان، بعد إعلان إحدى لجان الثورة السودانية وفاة نعيم أحد الشهود على أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش في يونيو الماضي.

في السياق، قالت لجنة المقاومة بمنطقة العباسية في أم درمان (إحدى لجان الثورة السودانية)، إن “الشرطي (المستقيل) نزار النعيم توفي في العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن نقل إليها، مؤخرا، لتلقي العلاج”، دون مزيد من التفاصيل.

ودعت اللجنة الجميع إلى التحلي بالهدوء والصبر حتى صدور قرار الطبيب الشرعي بعد تشريح جثمان “النعيم”.

ولم يصدر أي تأكيد أو نفي عن السلطات السودانية أو المصرية حول وفاة “النعيم”.

ونقلت صحيفة الجريدة ، في وقت سابق، عن “النعيم” تأكيده بأنه يملك أدلة على عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة.

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وقدم “النعيم” استقالته من الشرطة أثناء اندلاع الاحتجاجات الشعبية بالسودان في ديسمبر الماضي، بعد رفضه لأوامر بضرب المتظاهرين.

وفي يوليو الماضي، كشف “تجمع المهنيين السودانيين”، الذي قاد الاحتجاجات في البلاد، عن “اختفاء قسري لمئات المواطنين”، في أعقاب أحداث فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في يونيو الماضي.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية، بلغ عدد قتلى فض ساحة اعتصام الخرطوم، 61 شخصا.

فيما حمّلت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلًا.

ويشهد السودان اضطرابات منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)