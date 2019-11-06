اصابة امرأة بعيار ناري خاطئ بمنطقة جبل الداير

التاريخ: 06-نوفمبر-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة تسبب عيار ناري في الحاق الاذي الجسيم بالسيدة ريوم والتي تسكن بمنطقة جبل الداير وكان ذلك بعد اطلاق عدد من الاعيرة النارية باحدى مناسبات الزواج بالقرب من مقر اقامة السيدة لتقع احداها داخل منزلها ويصيبها بالضرر الكبير. Advertisements وبحسب الدار المصابة هي ام لعدد من الاطفال وقد تم اسعافها للمستشفى بعد تحرير اورنيك 8 جنائي وبعد الاهمال تم البدء للاسعاف فاشارت انه تمت معالجة الامر وتلقى العلاج بعد تدوين بلاغ بقسم شرطة دائرة الاختصاص. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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