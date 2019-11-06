(فوطة) تراجي تنعش السوق

شاركت الناشطة السياسية والإعلامية تراجي مصطفى في حفل استقبال الشيخ بيتاي عقب عودته من رحلة استشفاء.. تراجي ظهرت في المنصة ترتدي (الفوطة الشرقاوية) الشهيرة.. البعض علق بأن تراجي انعشت سوق (الفوطة)، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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