موكب ميادة قمر الدين يثير الجدل

أثارت الفنانة “ميادة قمر الدين جدلاً واسعاً لدى رواد حفلات “ليالي البروف” التي تقام أسبوعياً بفندق “قراند هوليداي” بالخرطوم وهي تقدم لإحياء حفل جماهيري، وسط موكب عدد من المركبات الفارهة وحشد من رجال الحراسة الشخصية “البودي قارد”.

ووجدت ميادة انتقاداً واسعاً للطريقة التي قدمت بها لموقع الحفل، وأشار بعض الحضور إلى أن ماركة العربات التي شاركت في الموكب لا تتوافر إلا في استقبالات وتشريفة كبار المسؤولين.

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واستنكر رواد المنتدى موكب ميادة لجهة أنها لم تصل إلى مرحلة الريادة الفنية التي تجعلها تتعامل باستعلاء وتسير موكباً بذخياً لإحياء حفل نشرت الجهة المنظمة للحفل تسجيلاً مصوراً لحظة وصول موكب ميادة عبر عدد من المواقع الاسفيرية، وتناول روادها الأمر بسخرية كبيرة من الاحتفاء الزائد بها من قبل منظمي الحفل، بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)