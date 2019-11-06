هشام درماس: انا موجود باعمالي الخاصة

قال الفنان هشام درماس ان غيابه خلال الفترة الماضية كان بسبب سفره المتكرر الى الدوحة لارتباطات عملية، واضاف ان الساحة الفنية تأثرت بالاحداث السياسية وهذا امر طبيعي.
مشيراً بحسب آخر لحظة الى اهمية الاستناد على الثورة في تغيير الافكار والتعامل مع الفنون والثقافة حتى تعود لسابق عهدها.
وترحم درماس على الفنان بن البادية، وقال انه فقد كبير لانه صاحب مدرسة متفردة تأثر بها عدد كبير من الفنانين، وحول نشاطه الفني قال درماس انه موجود باعمال جديدة ويشارك في احياء الحفلات الخصاة، ويشارك في الفعاليات الثقافية وهو حريص عليها لانها تضم جمهورا واعيا ومثقفا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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