الإعدام لمتهم قتل مواطناً داخل منزله

التاريخ: 06-نوفمبر-2019 فى : حوادث 13 مشاهدة أصدرت محكمة الجنايات بأم درمان قراراً بالإعدام شنقاً على أحد المتهمين وذلك بتسلقه لسور منزل وقيامه بطعن الزوج داخل منزله مسبباً له الوفاة. Advertisements وكان للشرطة دوراً في القاء القبض على المتهم عقب ارتكابه الجريمة، وحاول المتهم ادعاء الجنون بعد القبض عليه، ومحاولة إلقاء الجريمة على عاتق زوجة القتيل بإدعائه بأنها وراء إغرائه بإرتكاب الجريمة لتصدر المحكمة قراراً بالإعدام في مواجهة المتهم ورفع أوراق البلاغ إلى محكمة الاستئناف، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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