أهالي الأحامدة لا تفاوض مع معتمد بحري

التاريخ: 06-نوفمبر-2019
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بسبب النزاع بين أهالي قبيلة الأحامدة مع الجهات المسؤولة حول أراضي أكدت قيادات قبيلة الأحامدة من ضمنهم الأمير الزبير والعمدة موسى سعد علوب بالإضافة للشباب بأنهم لا يرغبون في الجلوس مع معتمد بحري لحل المشكلة، بل إنهم مستعدون للجلوس فقط مع قيادات المجلس السيادي ومجلس الوزراء لأنهم جديرون بالجلوس معهم بالتراضي للجلوس سوياً تحت راكوبة لحل القضية الشايكة بسبب الأرض أما معتمد بحري لن ولن يجلسون معه مهما كانت الظروف، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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