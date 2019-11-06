الكردفاني يطل عبر (الزرقاء)

اطل الفنان الموسيقي عبد الله الكردفاني العازف المعروف على محبيه ومعارفه عبر شاشة قناة النيل الازرق امس من خلال برنامج مساء جديد وتحدث الكردفاني عن زميله الفنان الراحل عبد الله الكردفاني الذي توفى قبل اسابيع مترحماً عليه.
وأشار بحسب آخر لحظة الى ان عبد الكردفاني كان فناناً خلوقاً ومتفرداً اشتهر باغنية “الكرب السادة” وكان حريصا على امامة الناس بمسجد الفنانين سائلاً الله له الرحمة والمغفرة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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