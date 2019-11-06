وفد أمريكي يزور ولاية جنوب كردفان غداً

كشف مفوض العون الإنساني بولاية جنوب كردفان اللواء (م) خضر طويل حسين، عن زيارة وفد أمريكي للولاية الخميس، لمتابعة وتفقد المشاريع وتقييمها النهائي والاستمرار فيها خلال العام المقبل.
وأعلن طويل أمس، عن قيام المنظمات بمسح شامل للمناطق التي تحتاج للخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والمياه لتسليم تقريرها إلى المانحين لدراستها، ونوه لمواصلة المنظمات العمل في مناطق العودة الطوعية.
وأوضح طويل بحسب صحيفة الصيحة، أن زيارة الوفود الأوروبية والأمريكية لمناطق الريف الشرقي ومحلية أبو جبيهة ستكون مؤشراً جيداً لانتقال الولاية لتنفيذ مشاريع تنموية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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