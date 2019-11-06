مدير التحصيل الموحد: لا تزوير في القانون

أكد المدير العام لجهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد بولاية الخرطوم، الفريق ركن عبد المنعم سعد، اجراء تعديل في قانون الجهاز العام للعام 2015 في العام الماضي، للمقاومة الكبيرة التي وجدها الجهاز من قبل المتحصلين والمعتمدين والمديرين العاملين بالوزارات ظنا منهم ان الجهاز يستولي على ايراداتهم لذلك كانت الحاجة لدعم تنفيذي اكبر للقيام بدوره، باعتباره مشروع اصلاح دولة حقيقي بان يكون والي الخرطوم رئيسا لمجلس ادارته.

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وأكد عبد المنعم للصحفيين امس ان اجازة التعديل تمت من قبل المجلس التشريعي مشيراً الى استشارة وزارة العدل في الطريقة المثلى لكتابة التعديل، نافيا وجود اي تزوير في القانون.

وبحسب آخر لحظة، كشف عبد المنعم عن زيادة نسبة الاداء في اكتوبر في وزارة التخطيط العمراني بنسبة بلغت “101%”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)