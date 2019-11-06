احتجاجات طلابية بالفاشر وإضراب المعلمين

التاريخ: 06-نوفمبر-2019
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خرج طلاب المدارس الثانوية بمدينة الفاشر صباح امس في مظاهرات حاشدة احتجاجاً على توقف العملية الدراسية خلال هذا الاسبوع في وقت اعلنت لجنة معلمي وزارة التربية والتوجيه بشمال دارفور دخولهم في اضراب عن العمل ليومين احتجاجاً على عدم سماع مشاكلهم من قبل الحكومة.
مطالبين بحسب آخر آخر لحظة، بزيادة المرتبات وسداد المتأخرات بالاضافة لحوافز المعلمين في الشهادة الثانوية، فيما وصلت المظاهرات الطلابية الى معقل محلية الفاشر، منددين بشعارات وهتافات ثورية تدعو لمجانية التعليم، واقالة المدير التنفيذي لمحلية الفاشر بجانب وقوفهم وتضامنهم مع المعلمين من اجل صرف مستحقاتهم من العلاوات والبدلات منذ العام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365
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