نقابة عُمّال التعليم تُطالب بالحماية القانونية للعاملين

طَالبت النقابة العامة لعُمّال التربية والتعليم، مجلسي السيادة والوزراء ووزارة التربية والتعليم، بالحماية القانونية للعاملين بالتعليم.

واستنكرت النقابة في اجتماعٍ مُوسّعٍ للمكتب التنفيذي أمس، تَعَرُّض المُؤسّسات التعليمية للتعدي وتحريض الطلاب والتلاميذ للهتاف ضد مُعلِّميهم وطردهم من المدارس، وكشفت عن اتجاهٍ لتفويض جميع الهيئات النقابية بالولايات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أيِّ تفلُّتٍ أو اعتداءٍ مُوجّهٍ للمُؤسّسات التعليمية، واتّخاذ التدابير الكفيلة بحماية منسوبيها.

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وأكّدت النقابة في تعميمٍ على هامش الاجتماع بحسب صحيفة الصيحة، ضرورة البُعد بالتعليم عن المُزايدات السياسية لضمان عام دراسي مُستقرٍ، وقالت إنّها تعمل وفقاً لروح القانون والأعراف السودانية السمحة، ونبّهت لضرورة أن يكون التّعيين في هياكل التعليم وفقاً لقوانين الخدمة المدنية، وطالبت بإعمال أُسس وقوانين الخدمة المدنية، وأن يكون معيار الاختيار مُقنعاً، وطَالبت مسؤولي التربية والتعليم بالتعاوُن مع الأجهزة النقابية بالمركز والولايات، وأبان الاجتماع أنّ النقابة موجودة وفقاً للقوانين المحلية والدولية، وأنّها تحترم الرأي الآخر، وتؤمن بأن تأتي القيادة النقابية الجديدة عبر الانتخابات الحُرة النزيهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)