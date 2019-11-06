ضبط مصنع زيوت مُخالف للقوانين الصحية والبيئية بكرري

التاريخ: 06-نوفمبر-2019
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ضبطت السلطات الصحية بوحدة الصناعات الإدارية بمحلية كرري، مصنع زيوت بالمنطقة الصناعية، مُخالف للقوانين الصحية والبيئية من حيث مُواصفات قانون الصحة.
وأوضح مدير صحة البيئة بالمحلية محمد حسن، أنّه تمّ ضبط المصنع من خلال الحملة اليومية على المواقع المُختلفة المتعلقة بالمواد الغذائية، وقال إنّه تمّ حجز كمية من الزيوت للتّأكُّد من فحصها واتّخاذ الإجراءات القانونية المُخالفة لقانون الصحة.
وناشد محمد المُواطنين بالتبليغ الفوري حول الأضرار الصحية والمواد المُنتهية الصلاحية، وأشاد بالعاملين في إدارة الشؤون الصحية بوحدة الصناعات الإدارية على هذا الجهد، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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