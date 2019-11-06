توصيل الكهرباء لـ (107) قرية بشرق البلاد

التاريخ: 06-نوفمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة كشف صندوق اعادة تنمية واعمار الشرق عن اكتمال العمل في توصيل الكهرباء لعدد “107” قرى بولايتي كسلا والقضارف لامداد المواطنين بخدمات الكهرباء بالمنازل والمرافق العامة. ودعا المدير العام للصندوق د. ابو محمد جعفر ونتك الولاة بكسلا والقضارف للاتصال بادارة الكهرباء بالولايتين لتدشين المشروعات، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من توفر خدمة الكهرباء في مجالات التنمية المختلفة. Advertisements وكشف ونتك بحسب آخر لحظة البدء في المرحلة الثانية لمشروع انارة القرى التي لم تتم انارتها خلال المرحلة الاولى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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