الحكومة الاتصالات مع أمريكا لم تنقطع

أكد وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أن الحوار بين الخرطوم وواشنطن لم ينقطع أبداً.

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وأوضح صالح في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أن زيارة وزيرة الخارجية الحالية إلى الولايات المتحدة تتعلق بمناقشة ملف سد النهضة ضمن اجتماع اللجنة الثلاثية الخاصة بهذا الملف، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)