الشروع في انشاء خط للسكة الحديد يربط مصر بالسودان

التاريخ: 06-نوفمبر-2019
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أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، في بيان عن ان خط السكة الحديدي بطول “600” كيلو متر يربط مصر بالسودان لتعزيز حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وقال وزير النقل المصري أن في بيان ان خط السكة الحديد يربط جنوب مصر “الصعيد” بالسودان لتسهيل حركة الصادرات.
ووفقاً لآخر لحظة، ينطلق الخط الجديد من ابو سمبل باسوان الى مدينة ابو حمد بولاية نهر النيل، التي تبعد 538 كليو مترا، شمال الخرطوم، ويستغرق انشاء الخط 36 شهراً ، وسيتم انشاء محطة “ترانزيت” في الجزء الشمالي من مدينة وادي حلفا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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