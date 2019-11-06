عودة بلوبلو ونجلها محمد من القاهرة

عَادت إلى أرض الوطن قَادمةً من مصر الفنانة حنان بلوبلو برفقة نجلها الفنان محمد بشير الشهير بـ(الدولي)، حيث سافرا إليها مُؤخّراً، وذلك بعد أن قابلت الأطباء لمزيدٍ من الاطمئنان على صحتها بعد الوعكة الصِّحية التي ألمّت بها مُؤخّراً.

من جانبها، قالت بلوبلو بعد عودتها بحسب صحيفة السوداني: (ذهبت إلى القاهرة برفقة ابني محمد وقُمت بإجراء مزيدٍ من الفُحُوصات والتحاليل الروتينية واطمأنيت على صحتي، مُضيفةً: سأخذ قسطاً من الراحة وبعدها سأقوم بمُزاولة نشاطي الفني بتقديم أغنيات جديدة بألحانٍ مُختلفةٍ سترى النور قريباً).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)