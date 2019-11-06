تكريم الموسيقار يوسف القديل بالقاهرة

وسط حضورٍ كبيرٍ من أبناء الجالية السودانية في مصر بحضور السفير إدريس محمد علي القائم بالأعمال والمُستشار الثقافي د. مُرتضى، كرّم دار السودان بالقاهرة بقيادة ربّانه الماهر أحمد عوض وتجمُّع الموسيقيين السودانيين بمصر، الموسيقار والمُلِّحن يوسف القديل الذي يتعافى هذه الأيام بقاهرة المعز.

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وجاء تكريمه لتاريخه الناصع من الألحان الجميلة والتي حُظي بأكثرها الراحل المقيم محمود عبد العزيز أمثال (ما تشيلي هم، بنريدها، كتِّر في المحبة، نور العيون، لهيب الشوق، طروني ليك)، والعديد من الأغنيات.. كما تعامل مع عددٍ من الفنانين الشباب من بينهم الفنان وليد زاكي الدين وعصام محمد نور، بجانب مجهوداته التي يقوم بها الآن كعضوٍ في مجلس إدارة اتّحاد المهن المُوسيقية، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)