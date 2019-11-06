توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

التاريخ: 06-نوفمبر-2019 فى : أخبار 23 مشاهدة شهدت العاصمة السعودية الرياض أمس، مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. Advertisements وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال كلمته، حرص المملكة على وحدة واستقرار اليمن، مشدداً على ان اتفاق رياض سيفتح الآفاق الى الحل السياسي المنشود، واضاف ولي العهد السعودي وفقاً لآخر لحظة: “سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول الى حلسياسي”، وتابع: عملنا على رأب الصدع بين الاطراف اليمنية، هدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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