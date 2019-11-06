أحداث شغب في حفل الفنانة مروة الدولية بشارع النيل!!

شَهِدَ الحفل الذي أحيته الفنانة مروة الدولية أمس الأول بشارع النيل، أحداث عُنف وحالة فوضى كبيرة أدّت لتحطيم الكراسي وإشعال النيران!!

وتعود التفاصيل حسب شهود عيان، عن إعلان الفنانة مروة الدولية لحفل جماهيري بشارع النيل سعر التذكرة مائة جنيه، وبالفعل حضر جمهورها في الوقت المُعلن عنه، إلا أنّ الفنانة أتت في وقتٍ مُتأخِّر ما جعلها تُردِّد خلاله أغنيتين فقط!! الأمر الذي جعل جمهورها يثور ويغضب عليها، ليقوم بعض الأشخاص بتحطيم الكراسي وإشعال النيران وإحداث حالة من الهَرج والفَوضى التي عَمّت المَكان قبل أن يتم تفريقهم!

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من جانبهم، تداول عددٌ كبيرٌ من رُوّاد مواقع التّواصُل الاجتماعي، الحادثة التي وصفوها بالفوضى واستغلال الموقف من البعض لمزيدٍ من العُنف، مُطالبين في الوقت نفسه الفنانة بتقديم اعتذارٍ لجمهورها وتعويضهم بحفلٍ آخر تلتزم فيه بالمواعيد، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)