جهود قطرية بواشنطن لإزالة السودان من قائمة الإرهاب

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، خالد بن محمد العطية والمبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث في العاصمة الأمريكية واشنطن، السبل الكفيلة بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وفي هذا الصدد، التقى العطية بمساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية العسكرية كلارك كوبر، وتباحثا حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)