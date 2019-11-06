“الاتحادي الأصل” ينادي بوفاق وطني يجنب البلاد المهددات

نادى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بوفاق وطني يجنب البلاد المخاطر والمهددات ويحقق أهداف الفترة الانتقالية.

وقال القيادي بالحزب يس عمر حمزة، في تصريح صحفي، إن الحالة الأمنية في السودان تتطلب وفاق وطني والالتفاف حول الحكومة الانتقالية لتحقيق أهداف الثورة، وأبدى عدم انزعاجه من تصريحات سليمان بيتاي بخصوص شرق السودان، واستبعد أن تكون دعوة للتمرد بقدر ما هي تذكير للحكومة بواجباتها نحو مواطني شرق السودان وضرورة إنفاذ اتفاقية شرق السودان.

Advertisements

وحول دعوة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو للمطالبة بتقرير المصير، اعتبرها موقفاً تفاوضياً القصد منه السلام ومخاطبة جذور مشكلة الحرب في السودان، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)