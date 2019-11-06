استقالة مدير عام التربية والتعليم بـ”الجزيرة”

دفع مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة فتح الرحمن السيد النذير باستقالته لوالي الولاية.

وجاءت الخطوة على خلفية تهديد لجنة معلمي الولاية الجزيرة بالدخول في إضراب عن العمل مطلع الأسبوع في حالة عدم تنفيذ مطالب اللجنة المتعلقة بإقالة مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية ومديري الإدارات بالوزارة ومساعديهم ومديري الإدارات بالمحليات ومساعديهم.

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وطالب مدير عام التربية والتعليم بالولاية المستقيل فتح الرحمن السيد النذير في خطاب موجه لوالي الولاية المكلف بحسب صحيفة السوداني أمس، بقبول استقالته وإنهاء تكليفه من منصبه، وعزا أسباب الاستقالة إلى ظروف خاصة لم يُفصِحْ عنها تحول دون استمراره في منصبه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)