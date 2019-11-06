بعد توقف (4) أعوام استئناف رحلات قطار وادي حلفا

التاريخ: 06-نوفمبر-2019 فى : اقتصاد 0 مشاهدة دشن وزير النقل ورئيس الجمارك ورجل الأعمال أسامة داؤود وصول قطار الركاب لمدينة وادي حلفا واستئناف الرحلات بين الخرطوم ووادي حلفا بعد فترة توقف تزيد عن الأربعة أعوام. وشهد الاحتفال لفيف من قادة الأجهزة الأمنية والشرطية بالولاية. Advertisements وشهد التدشين افتتاح ووحدة الكشف بالأشعة السينية ثلاثية الأبعاد بميناء وادي حلفا النهري لتطوير التقنية الجمركية لتسهيل وانسياب حركة التجارة الحدودية ووقفوا على سير العمل بالميناء والرصيف. وفي إطار المسؤولية الاجتماعية لهيئة الجمارك. ودشن وزير النقل ورئيس الهيئة وحدة الأشعة بمستشفى حلفا والتي تعتبر من أحدث الأجهزة الطبية التي توفر الخدمات لأهالي المنطقة، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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