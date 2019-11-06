إفتتاح فندق (الفنانين) في رأس السنة

الخليج 365 :

قال الأستاذ إبراهيم شلضم متعهد الحفلات المعروف إنه اتجه للاستثمار في دار اتحاد الفنانين بالموردة للاستفادة من ميزات النادي وموقعه الجغرافي من خلال شراكة ذكية مع إدارة النادي ستعود بفوائد كبيرة على جميع الأطراف.

وقال شلضم إن دار الفنانين وقف على تشييدها العمالقة على رأسهم أحمد المصطفى وسيد خليفة وعثمان حسين وبقية الرموز الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل بناء النادي وكانت رؤيتهم للمشروع أن يكون للفنانين مؤسسة متكاملة، ولكن لظروف مختلفة تأخرت المشروعات لكنها انطلقت بصورة جادة منذ العام الماضي وهي تتمثل في إنشاء فندق بمواصفات فخمة يطل على النيل إلى جانب مطعم وكافيه ومسرح لحفلات الأعراس والحفلات التجارية ملحق بصالة جرتق وكوافير، وقال إن الفندق سيتم افتتاحه خلال الشهر المقبل بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، بحسب صحيفة الرأي العام.