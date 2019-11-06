فشل الرهان على اسقاط وشيطنة المقاومة.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هجمة اعلامية منظمة وشرسة تشنها مئات المواقع الاسفيرية على جبهة المقاومة ومحور الممانعة بهدف شيطنته وتصويره كسبب مباشر لمشاكل الناس فى اى منطقة للمحور فيها نشاط ظاهر ، وحتى فى المناطق التى لاتعتبر جبهات رسمية ومنصات مباشرة للمحور يعمل من خلالها فان جهود اعداءه لاتنقطع فى العمل ضده بهدف منع اى تواصل بينه وبين الجمهور العربى والمسلم على امتداد جغرافيا عالمنا العربى والاسلامى .

تتعدد صور الحرب على جبهة المقاومة وفصائلها فمن الحرب المباشرة كما فى سوريا واليمن حيث تتضح المؤامرة باجلى صورها وصولا الى ارض المقاومة ومواجهة المحتل فى فلسطين ولبنان ثم تداخل وتشابه المعركة وظروفها بين العراق وسوريا ولبنان والدور الكبير الذى بذلته وتبذله المقاومة الاسلامية والوطنية فى لبنان والعراق فى التصدى للمحتل (بواجهتيه الاسرائيلية والامريكية) الى مواجهة التكفيريين الارهاببين المجرمين والعمل على اخراجهم من المواقع التى سيطروا عليها والنجاح الذى تحقق فى هذا الباب ، كل هذه الجبهات ومع تشابه ظروفها فانها تعيش تحديا اخر بدى فى اصعب مراحله منذ بداية هذا الحلف الذى يجمع المقاومين ويتمثل فى الهجمة الغير مسبوقة اصلا على الجمهورية الاسلامية والحصار المطبق والتضييق المحكم عليها والتأليب الذى لاينقطع ضدها ، كل هذه الظروف التى تمر بها الجمهورية الاسلامية شكلت ضغطا زائدا على المحور ككل ولكنها فى المقابل اوضحت حجم المؤامرة الكونية التى تحاك ضد المحور والصمود الاسطورى لكل فصيل صغيرا ام كبيرا وهذا ما جعل امريكا وانصارها يتخبطون وهم يرون جهودهم تروح سدى و‏ملياراتهم التى تُصرف على ابواق الفتن والتحريض والطائفية والعنصرية وعلى المغردين والمثقفين والكتاب والفيسبوكيين بهدف تدمير ‎مناهضى امريكا والقائلين بوجهها وشيطنة المقاومة والحرب عليها ، كل هذه الاموال الضخمة رأوا كيف انها لم تفلح فى هزيمة المحور المناهض لهم واخضاع الشعوب الحرة الرافضة لهيمنة امريكا واسرائيل ، هذا الفشل المركب لاعداء محور المقاومة جعلهم يشعرون بخسارة المعركة فيزداد سعارهم ولن ينجحوا فى الوصول لاهدافهم.