تسليم البشير للجنائية ينجيه من حبل المشنقة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من المواضيع التى شكلت محطة للخلاف حولها بشدة قضية المحكمة الجنائية الدولية وملف المطلوبين لهذه الحكومة وعلى راسهم الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعده لشؤون الحزب والى شمال كردفان السابق ووزير الدولة بالداخلية الاسبق مولانا احمد محمد هارون واخرين ، وقد اعتبرت حكومة الانقاذ ان الحديث عن تعاون مع المحكمة او اى مقترح بعرض البشير على المحكمة الدولية نوعا من الخيانة للوطن التى تستوجب المحاكمة باعتبارها جريمة ، وقد اختزلت الحكومة كل الوطن فى شخص البشير ورهنت مصير الناس ومستقبلهم بشخص البشير ، ومع ان البعض كانوا يتحدون الحكومة ويتحدثون عن ضرورة عرض البشير نفسه على المحكمة كالترابى وعلى محمد محمود حسنين وغيرهما ولكن ظل الحديث فى هذا الباب من الممنوعات.

والان وقد سقط النظام واطيح بالطاغية وهو قابع فى سجنه ينتظر المحاكمة فان اصواتا ارتفعت تنادى بضرورة تسليم البشير الى الجنائية وهو ما يعتبر حتى الان موضوعا خلافيا كبيرا.

ونقرأ فى الأخبار أن القيادي بقوى الحرية و التغيير إبراهيم الشيخ، قد اعلن أن “التحالف” متفق تماماً على تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للجنائية الدولية.

وقال الشيخ في مؤتمر صحفي مساء “الأحد” بوكالة السودان للأنباء، إن تسليم المخلوع للجنائية الدولية يفترض أن يتم بعد المحاكمة الداخلية بعد إعادة هيكلة المحاكم” .

وأضاف الشيخ ان البشير سوف يذهب للجنائية بعد الفراغ من الحكم الداخلي اذا نجا من المحاكم الداخلية ونحن على توافق في الحرية والتغيير على تسليمه للجنائية.

ونقول للاستاذ ابراهيم الشيخ ولكل قوى اعلان الحرية والتغيير ولكل مؤيد لتسليم البشير الى الجنائية ما الذى ترجونه من الخطوة ؟ اننا نعلم ان البشير مجرم يستحق اقسى العقوبات وقد تقوده جرائمه الى حبل المشنقة وهو حتما يستحق الاعدام فكيف نذهب به للجنائية الدولية وهى التى ليس في نظامها حكم الاعدام ؟ ولايفوتنا ان نغفل الالتفاتة اللطيفة التى ذكرها الاستاذ ابراهيم بقوله انهم يعتزمون تسليم البشير للجنائية ان نجا من محاكم الداخل التى سيعرض عليها بعد اعادة هيكلتها واصلاح النظام القضائى فى البلد وهذا القول يبين انه يحتمل ان يحكم قضاؤنا باعدام البشير وهذا هو المأمول.