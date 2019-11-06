شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ظهرت الإعلامية شهد المهندس بصورة لافتة في أولى الحلقات الدرامية التي يقدمها الممثل الكوميدي الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي (برهومي) وذلك عبر سلسلته الدرامية الجديدة التي أطلق عليها اسم (التهاب). ولعبت المهندس خلال الحلقة الأولى دور فتاة من عامة الناس تستقل المركبات العامة لتلفت بجمالها محصل التذاكر (الكمساري) الذي يحاول لفت انتباهها إلا أنه يتفاجأ بعدد من ركاب الحافلة يحاولون التقرب إليها من خلال دفع قيمة المشوار حيث يدعي كل واحد منهم بأنها معه.

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كانت هذه تفاصيل خبر المذيعة شهد المهندس تتسبب في أزمة بين ركاب حافلة في المواصلات العامة.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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