مقترح لزيادة الحد الادنى للأجورالى هذا (…) الحد في موازنة 2020م

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الخليج 365 :
أعلن اتحاد العمال عن رفع مقترح لزيادة الحد الادنى للأجور العاملين في موزانة العام القادم 2020م.
وقال خيري النور، امين عام علاقات العمل ان المقترح حدد الحد الادنى بمبلغ 8778 جنيهًا مضيفًا الى ان الزيادة جاءت بعد دراسة واقعية مقارنة بالاسعار للسلع والخدمات .
وتابع خيري في حوار مع صحيفة الرأي العام، ان مبلغ الزيادة يمصل تقريبًا 67.3% من تكلفة أسرة مكونة من 5 اشخاص في الشهر .
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