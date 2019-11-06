دخول مشروع الملاحة الزراعي دائرة الإنتاج في 2020م

الخليج 365 : تعهد وكيل وزارة الزراعة والغابات الاتحادية د.عبدالقادر تركاوي بتكملة العمل بتجميع وكهربة مشروع الملاحة الزراعي بولاية النيل الأبيض وإدخاله في دائرة الإنتاج في عام (2020)م وتعميم التجربة لباقي مشروعات النيل الأبيض ونقل تطبيقها لولايتي (النيل الأزرق و سنار) .

وقال ذلك لدى وقوفه ميدانياً على سير العمل بالمشروع في ختام زيارته للولاية والتي استمع خلالها لشرح مفصل من قبل الشركة المنفذة للمشروع عن سير العمل في الأعمال المدنية والميكانيكية والذي وصل 90% بالإضافة للمعوقات التي تواجه عمل الشركة المنفذة. المادة السابقة محصول(القمح).. مخاطر تهدد الموسم الشتوي المقالة القادمة تفاصيل جديدة عن أزمة لاعب المريخ نيلسون

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