الخليج 365 : واصل الأهلي شندي نتائجه المميزة وحقق الفوز على الأهلي عطبرة بأربعة اهداف دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء لحساب الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز،وارتقى آرسنال الشمال للمركز الثاني برصيد (17) نقطة فيما تجمد الأهلي عطبرة في نقطتين في المركز الأخير،وتصدر ياسر مزمل لائحة هدافي مسابقة الممتاز بسبعة أهداف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النمور تضرب بقوة ومهاجمها يتصدر قائمة الهدافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.