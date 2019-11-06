مظاهرات عارمة بمدينة الفاشر دعماً لإضراب المعلمين….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت مدينة الفاشر امس مظاهرات طلابية سيرها طلاب المدارس دعماً لإضراب المعلمين الذي بدأ يوم الاثنين .

وطالب الطلاب المتظاهريين بمدينة الفاشر بضرورة تنفيذ مطالب المعلمين بالكامل التي من اجلها توقفوا عن العمل ليومين حتى يتم استئناف الدراسة نسبة لقرب انتهاء العام الدراسي.

وقرر اجتماع جمع والي شمال دارفور مع لجنة المعلمين امس على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتربية ولجنة المعلمين لمراجعة ودراسة كافة المناشير التي لم تطبق وإجراء مقارنة حول استحقاقات المعلمين بالولاية مع الولايات الأخرى، ورفع تقريرها الى والي الولاية في أقرب وقت.

واعلن الوالي خلال الاجتماع مع لجنة المعلمين بالفاشر امس التزام حكومته بدفع نسبة ٣٠٪ من متأخرات منحة العيدين للعاملين، مع مخاطبة وزارة المالية الاتحادية لسداد النسبة المتبقية، على اعتبار أن منحة العيدين للعاملين شأن اتحادي.

واكد الوالي خلال الاجتماع اهتمام حكومته بتهيئة كافة الظروف والسبل التي من شأنها تحقيق الاستقرار للعام الدراسي والتصدي لمحاولات التخريب وعرقلة الدراسة من بعض بقايا النظام البائد.

يذكر من ابرز مطالب المعلميين في شمال دارفور ازاحة رموز النظام السابق من وزارة التربية والمحليات والوحدات الادارية وادارات المدارس هذا الى جانب بتثبيت مستحقات الهيكل الراتبي للعام 2003 واعادة تدوين متأخراتها بوزارة المالية.بالاضافة الى ضرورة تسديد منحة العيدين 2017 وإيقاف الاستقطاعات التي كانت مخصصة لدعم مؤسسات النظام البائد