مصنع“سور”: البلاد تستهلك (٢٥٠) مليون متر من القماش سنوياً

الخليج 365 :

كشف مدير مصنع سور للغزل والنسيج، د.عصام عثمان محجوب، عن استهلاك البلاد لـ”٢٥٠” مليون متر من القماش سنويا منها ٣٥ مليون متر للزي المدرسي، وقال في تصريح صحفي إن صناعة الغزل والنسيج بالبلاد تُواجه معوقات عدة من بينها عدم وجود منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد، ومسألة شراء القطن بالعملة الصعبة وبسعر السوق الموازي، وارتفاع تكلفة تمويل شراء القطن، بما جعل المنافسة ضعيفة أمام المنتج المستورد على الرغم من تميّز الصناعة الوطنية بالجودة وضمان خلوها من الأصباغ المسببة للأمراض، وانتقد ضعف دور الجمارك والمواصفات في الرقابة على الملابس الواردة من الخارج والتأكد من خلوها من المواد الضارة، وشدد على ضرورة وجود قوانين لحماية الصناعة الوطنية، مشيرا إلى تقديم دعوة لوزير الصناعة للوقوف على حقيقة واقع صناعة الغزل والنسيج بالبلاد.