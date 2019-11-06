غندور: من يطالب بتسليم أي سوداني لمحكمة خارج الحدود فيراجع وطنيته…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور رفضه تسليم أي سوداني لمحكمة خارج حدود البلاد.

وقال غندور في تدوينة بصفحته بـ”فيسبوك”، إن محاكمة أي سوداني خارج حدود البلاد هو “تدخل في السيادة الوطنية وتشكيك في نزاهة القضاء السوداني”، وأضاف: “من يطالب بتسليم سوداني مثله لمحكمة أجنبية ليُحاكَم في قضية تخص الوطن عليه أن يُراجع وطنيته”.

ويأتي حديث غندور على خلفية إعلان قوى الحرية والتغيير الأحد، توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حال برّأه القضاء السوداني. المادة السابقة الشرطة النيجيرية تحرر 259 شخصا احتجزوا في “مركز إسلامي” المقالة القادمة مصنع“سور”: البلاد تستهلك (٢٥٠) مليون متر من القماش سنوياً

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