الهلال يخطّط لاسترداد صدارة الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يستهدف الهلال الخرطوم عندما يستقبل بملعبه في السابعة إلاّ ربعًا من مساء اليوم”الأربعاء” نظيره أهلي الخرطوم، استعادة الصدارة والتواجد في المقدمة من الأمل عطبرة.

ويسعى الهلال ومدربه إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل فترة التوقّف الدولي، تأهبًا لمواجهة ساخنة في قمّة مباريات المرحلة المقبلة بالدوري الممتاز عندما يواجه المريخ في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

ويدخل”الأزرق” لقاء اليوم وفي جعبته”16″ نقطة، ويأمل مواصلة رحلة النتائج الإيجابية والأداء المميز الذي ظهر به في المرحلة السابقة أمام حي العرب بورتسودان.

وينتظر أنّ يمنح الطاقم الفني بقيادة صلاح أحمد آدم الفرصة لأكبر عددٍ من اللاعبين في المباراة

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على الجانب الآخر، يتطّلع الأهلي الخرطوم إلى تحسين موقفه في روليت الدوري الممتاز.

وحصد الفريق خمس نقاط فقط حتى اللحظة في المنافسة، ويحتّل المرتبة الخامسة عشر في الدوري الممتاز.

ولن يكون أمام الفريق الشهير بـ”الفرسان” أيّ خيار إنّ أراد التقدّم خطوات إلى الأمام ومفارقة المنطقة المظلمة ألاّ بتحقيق نتيجة إيجابية.