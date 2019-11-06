شركة إتصالات تتسبب في وصول الدولار لـ (81) جنيهاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف متعاملون بالسوق الموازي عن طلبيات كبيرة وردت من إحدى شركات الاتصالات أدت للارتفاع الكبير في أسعار الدولار خلال اليومين الماضيين. وقال أحد التجار لـ (الانتباهة أون لاين) أن الشركة المعنية طلبت رقماً كبيراً اضطر معه التجار إلى البحث عن الدولار بأية ثمن مما أدى لهذا الارتفاع. وتوقع التاجر أن ينخفض سعر الدولار لانتهاء الطلبية.

وواصل الدولار ارتفاعه في تداولات اليوم، وتخطى (80) جنيهاً. وقال متعاملون فى سوق النقد الأجنبى أن هنالك تبايناً فى سعر شراء الدولار من التجار مابين (٨٠.٥٠٠) إلى (٨١) جنيهاً، بينما بلغ سعر البيع (٨٠) جنيهاً. وبلغ الريال السعودي (٢١) جنيهاً للشراء و(٢٠.٨٠٠) للبيع، والدرهم الإماراتي (٢١.٥٠٠) للشراء، وللبيع (٢١.٢٠٠)، اليورو (٨٨) للشراء (٨٧) جنيهاً للبيع، الجنيه المصري (٥.٨٠٠) للشراء و(٥.٣٠٠) للبيع. المادة السابقة نائب مصري يطالب برحيل السيسي.. والبرلمان يتخذ إجراء صارم ضده المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 6 نوفمبر 2019م

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