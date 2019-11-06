الخرطوم: ليس لدينا القدرة على ضبط الدقيق

التاريخ: 06-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أقر وزير وزارة التجارة والصناعة ولاية الخرطوم المكلف د. تاج الدين عثمان سعيد بان ليس لديهم القدرة على مراقبة وضبط عملية توزيع الدقيق. Advertisements وقال، ان عملية مراقبة الدقيق تحتاج الى جيش كامل، واضاف بان مشكلة ازمة الخبز موروثة من قبل النظام البائد، واكد ان الازمة ليس سببها عدم توفر الدقيق، خاصة وان الحصة المخصصة للولاية كافية على حد قوله، واردف ما تصرفه الدولة في المراقبة اكثر من الدعم المخصص للدقيق, مؤكداً بحسب آخر لحظة ان الحكومة تدعم الدقيق يومياً بمليون جنيه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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