الصحة تلتزم بارسال معدات الى مستشفى برام

التاريخ: 06-نوفمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة أكدت وزارة الصحة الاتحادية التزامها بارسال معدات الى مستشفى برام بولاية جنوب دارفور، وقال ناظر عموم الهبانية يوسف علي الغالي فلي تصريحات صحفية انه ناقش مع وكيل وزارة الصحة الاوضاع الصحية بالمنطقة خاصة وان المستشفى تعاني نقصاً كبيراً في الخدمات الصحية. Advertisements واضاف بحسب آخر لحظة، ان وكيل الوزارة وعدهم بازالة المشكلات التي تواجه المستشفى وتمكينها من تقديم خدمات صحية تضع حداً لمعاناة المواطنين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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