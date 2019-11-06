توجيه لجان المقاومة بمراقبة السلع والخدمات          

التاريخ: 06-نوفمبر-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة أصدر وزير الحكم الاتحادي الدكتور يوسف أدم الضي موجهات لتنظيم عمل لجان التغيير والخدمات بالاحياء “لجان المقاومة” بالرقابة على على السلع والخدمات الاساسية وتفعيل المشاركة الشعبية والمؤتمرات والندوات واستقطاب الجهد الشعبي والوقوف على احتياجات المواطنين والاستفادة من طاقات الشباب واقتراح الخطط الخدمية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحليات الى جانب الاهتمام بقضايا البيئة والنظافة ودرء الكوارث والتشجير وتشجيع البرامج الثقافية وحظرت الموجهات بحسب آخر لحظة، ايلولة الاصول الثابتة والمنقولة الخاصة باللجان الشعبية السابقة للجان التغيير والخدمات. وعدم جواز حل هذه اللجان الا باجراءات محددة. Advertisements وبحسب الموجهات أن اللجان بالأحياء تتالف من عدد “10 -12” عضواً يتم إختيارهم وفق اسس ومعايير محددة بجانب إختيار منسقي للجان بالوحدات الإدارية ومنسق عام بالمحلية بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير والمدير التنفيذي بالمحلية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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