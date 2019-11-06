حمدوك: السعادة لن تكتمل إلا بإيقاف الحرب

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قال رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، إن الحكومة الانتقالية لن يهدأ لها بال حتى تصل بشكل نهائي وقاطع لمعالجة كل قضايا العدالة الانتقالية والوصول إلى ما يرضي الضحايا ويشعرون بأن العدالة قد تحققت.

وقال في لقاء تلفزيوني تم بثه مساء أمس بحسب صحيفة السوداني، إن زيارته لشمال دارفور تبعث الأمل في إمكانية تحقيق سودان جديد وإن السعادة لن تكتمل إلا بإيقاف الحرب، وأضاف: “إنه طوال الـ 30 سنة الماضية لم تتحقق فرص أكبر وأجمل لتحقيق السلام مثل اليوم، وهناك رغبة حقيقية في الوصول إلى سلام”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)