قوات مشتركة تستعيد (112) سودانياً أبعدتهم ليبيا

التاريخ: 06-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة نجحت القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية في استعادة (112) مواطناً سودانياً أبعدتهم السلطات الليبية من داخل أراضيها، في وقت تمكنت فيه القوات المشتركة من استعادة ست شاحنات كبيرة محملة بعدد من العربات الصغيرة مختلف الموديلات وعلى متنها عدد من المواطنين الرهائن من عصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وذلك في الحدود السودانية الليبية في المنطقة الواقعة ما بين المثلث ودنقلا، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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