تعيين سليمان محمدي وكيلاً لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف

التاريخ: 06-نوفمبر-2019
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ٲصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك قراراً بتعيين سليمان محمدي بشار جادو وكيلاً لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
ووجه القرار وزارات والمالية والعمل والشؤون الدينية والأوقاف والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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