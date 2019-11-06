الثورية: تعيين الولاة قبل السلام خرق لاتفاق جوبا

التاريخ: 06-نوفمبر-2019
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اعلنت “الجبهة الثورية” رفضها خطوة الحرية والتغيير بتعيين ولاة الولايات وأعضاء المجلس التشريعي.
وقالت الثورية في بيان ممهوربتوقيع الناطق الرسمي أسامة سعيد أمس ، إنها ترفض أي محاولة من طرف واحد لخرق اتفاق إعلان جوبا، لإجراءات بناء الثقة.
وحذرت من أن يعيد التنصل من هذا الاتفاق من الاتفاق الموقع بين الطرفين الى سياسة النظام البائد المتمثلة في نقض العهود والمواثيق.
وأكدت تمسكها باتفاق اعلان جوبا لاجراءات بناء الثقة كاملاً ورفضها لاي خرق له، خاصة التي نصت على ارجاء تكوين المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات لحين الوصول الى اتفاق سلام.
وأكدت الثورية بحسب آخر لحظة، انها لم تتفق مع اي جهة على تجاوز هذا النص مطلقاً، وطالبت الحكومة بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وعدم تعريض عملية السلام الجارية الى اي هزة تعكر صفو الاجواء وتخلق حالة من عدم الثقة تؤخر من الوصول الى سلام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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