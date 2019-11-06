فوراوي: (99%) من المؤسسات الصحية كانت تعمل دون ترخيص

هدد عاملون بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بتقديم استقالات جماعية والتوقف عن العمل، إذا لم تتراجع الإدارة عن قرار إقالة مدير المؤسسات العلاجية د. محمد عباس فوراوي، ودفعوا بمذكرة احتجاج لرئيس الوزراء للتدخل بسبب ما اعتبروه مؤامرة لإزاحة فوراوي من موقعه.

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في السياق، أكد فوراوي بحسب صحيفة السوداني، أنه لا يعلم سبباً لإقالته غير التغيير الروتيني من قبل رئاسة الوزارة الجديدة، مشدداً على أنه اجتهد في عمله وتعرض لتهديد ومحاولة اغتيال، إلا أنه واصل لأجل قضيته ولحفظ حياة الناس، وكشف عن أن 99% من المؤسسات الصحية كانت تعمل دون ترخيص مما يعرض حياة المرضى للخطر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)