أمرٌ بإعلان مسؤول الكلاب البوليسية للمثول أمام المحكمة في قضية

التاريخ: 06-نوفمبر-2019 فى : حوادث 7 مشاهدة أمرت محكمة جنايات أم درمان وسط برئاسة قاضي الاستئناف الصادق عبد الرحمن الفكي أمس، إعلان مسؤول الكلاب البوليسية عقيد شرطة محمد عابدين وملازم شرطة بمباحث الأوسط في قضية مقتل معلم خشم القربة للمثول أمام المحكمة اليوم والإدلاء بإفاداتهم كشهود دفاع في القضية. وأمرت المحكمة بإعلان وكيل نيابة الخرطوم وسط محمد إبراهيم محمد، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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