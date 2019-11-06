قرار بإيقاف الامتحانات الشهرية بمدارس الأساس بالخرطوم

التاريخ: 06-نوفمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قراراً بإيقاف الامتحانات الشهرية بمدارس مرحلة الأساس. وعزا المدير العام للوزارة محمد إبراهيم علي فضل الله، في بيان القرار لتنامي الشكاوى من أولياء الأمور بشأن الإرهاق الذي تسببه الامتحانات الشهرية للتلاميذ، وما يترتب عليها من رسوم وجبايات، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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