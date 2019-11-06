الشعبي: حكومة حمدوك فاشلة ووزرائها (كوارث)

التاريخ: 06-نوفمبر-2019
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وصف حزب المؤتمر الشعبي، وزراء الحكومة الإنتقالية بأنهم ” كوارث”، ونعت أدائهم بـ “الضعيف جداً”، وقال إنهم أفلحوا في إطلاق التصريحات الغريبة أكثر من فلاحهم إنجاز عملهم، مؤكداً على أن حكومة حمدوك فشلت فشلاً ذريعاً في حل أزمات المواطنين.
وأكد الأمين السياسي للحزب د. إدريس سليمان بحسب آخر لحظة، أن سوء الإدارة هو سبب إستمرار أزمات الخبز والمواصلات، والوضع القائم أصبح أكثر سوءًا مما كان عليه بالعهد البائد.
وإنتقد إدريس تدخل قوى الحرية والتغيير في الأداء التنفيذي للحكومة، مؤكداً بأن ذلك قد أدخل الحكومة في مأزق ومتاهة كبيرة لن يخرجوا منها إلا بنهاية فترتهم دون أن يغيروا الواقع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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