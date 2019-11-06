“البرهان” إلى كمبالا غداً

علمت مصادر، أن رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سيغادر غداً الخميس إلى العاصمة اليوغندية “كمبالا” وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية التي تجمعه مع الرئيسين يوري موسفيني وسلفاكير ميارديت.

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وتناقش القمة الثلاثية القضايا العالقة بين أطراف الأزمة الجنوبية قبل تشكيل الحكومة الانتقالية في جوبا والمقرر لها الثاني عشر من نوفمبر الجاري، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)