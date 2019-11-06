“كباشي”: الجبهة الثورية وافقت على تعيين ولاة مؤقتين

كشف عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي عن اتفاقهم مع الجبهة الثورية على أنه في حال تم تعيين الولاة لأي ضرورات وطنية ملحة أن يكون تعيين وتكليف ولاة الولايات مؤقتاً، وينتهي تكليفهم عند الوصول لاتفاق سلام، مؤكداً موافقة الجبهة الثورية على الأمر.

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وقال كباشي بحسب صحيفة السوداني: “إن مؤسسات السلطة الانتقالية ملتزمة تماماً بكل الوثائق التي تم التوقيع عليها في جوبا مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال”، مشيراً إلى أن كل الشركاء على علم بالتفاصيل وأنه تم إطلاعهم على ما تم في جوبا والجزء الخاص بإرجاء تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة لحين الوصول لاتفاق سلام، وأضاف: “في الجولة الثانية طرح الوفد المفاوض الحاجة لإجراء تغييرات في الولاة، إلا أن الجبهة الثورية تمسكت بموقفها، وبما تم الاتفاق عليه في إعلان جوبا، لكن من خلال النقاش في جلسات التفاوض ذكرنا لهم أن هناك ضرورات ربما تقتضي تغيير الولاة”، مشيراً إلى اتفاقهم مع الجبهة الثورية على أنه في حال تم تعيين الولاة لأي ضرورات وطنية ملحة أن يكون تعيين وتكليف ولاة الولايات مؤقتاً، وينتهي تكليفهم عند الوصول لاتفاق سلام، مؤكداً موافقة الجبهة الثورية على الأمر.

وقال كباشي: “لا أعلق على حديث الحرية والتغيير بخصوص إعلانهم عن تعيين الولاة وتكوين المجلس التشريعي”، مؤكداً إطلاعهم على تفاصيل الاتفاق من خلال أجسامهم وممثليهم في مؤسسات السلطة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)