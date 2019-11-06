التاريخ: 06-نوفمبر-2019
1 مشاهدة
وجه مجلس الوزراء، بمتابعة تنفيذ توصياته بشأن حل أزمة المواصلات العامة بالبلاد والتي منها تشديد الرقابة على النقل،
وقال وزير الثقافة والاعلام الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية ان المجلس استمع في جلسته أمس إلى تقرير حول موقف المواصلات العامة والذي لايزال متأزما بدرجة ما، بالرغم من وجود حلول مؤقتة تم البدء فيها منذ فترة بالاضافة إلى حلول على المدى الاستراتيجي البعيد.
وأوضح وفقاً لآخر لحظة، ان مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الداخلية قدم حول الجهود التي تضطلع بها نشر شرطة النقل في ضبط حركة المواصلات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء: موقف المواصلات لا يزال متأزماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.