مجلس الوزراء: موقف المواصلات لا يزال متأزماً

وجه مجلس الوزراء، بمتابعة تنفيذ توصياته بشأن حل أزمة المواصلات العامة بالبلاد والتي منها تشديد الرقابة على النقل،

Advertisements

وقال وزير الثقافة والاعلام الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية ان المجلس استمع في جلسته أمس إلى تقرير حول موقف المواصلات العامة والذي لايزال متأزما بدرجة ما، بالرغم من وجود حلول مؤقتة تم البدء فيها منذ فترة بالاضافة إلى حلول على المدى الاستراتيجي البعيد.

وأوضح وفقاً لآخر لحظة، ان مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الداخلية قدم حول الجهود التي تضطلع بها نشر شرطة النقل في ضبط حركة المواصلات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)